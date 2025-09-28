◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―４巨人（２８日・神宮）＝延長１２回引き分け＝ヤクルト・村上宗隆内野手が神宮ラストゲームを自らのバットで彩った。初回に山田の右犠飛で１点を先制し、なおも１死二塁の好機で横川のツーシームを右前に運ぶ適時打を放ち、満員となった本拠地を沸かせた。延長１２回引き分けとなった試合後には万雷の拍手に包み込まれ「大好きな場所ですし、この声援がいつも背中を押してくれていた」とフ