◇セ・リーグDeNA10ー2広島（2025年9月28日マツダ）DeNAのビシエドがプロ野球史上541人目の通算1000試合出場を達成した。広島戦に「4番・一塁」で出場して節目の数字に。来日10年目の助っ人は「凄くうれしい。しっかりとした準備、トレーニングを毎日欠かさずにやってきたことがつながった」と喜んだ。昨季まで中日でプレーしたが、球団の外国人選手では85年のレオン、00年のローズに次いで3人目となった。