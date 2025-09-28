「ヤクルト４−４巨人」（２８日、神宮球場）巨人は２度追いつく粘りを見せ、十二回引き分け。だが、２位のＤｅＮＡが先に勝ち、３位が確定した。ＣＳファーストＳは敵地でＤｅＮＡと戦う。日米通算２００勝を懸けて今季最終戦となる１０月１日・中日戦（東京ド）での登板の可能性が高まっていた田中将について、試合後に阿部監督は「３位が確定したので、ちょっともう一回、考えます」と話すにとどめた。ただ、今季の順位