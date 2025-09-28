お笑いタレント・有吉弘行（51）が28日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し「氣」という文字を使う人に抱くイメージを語る場面があった。リスナーから「カフェの入口の看板に“勇氣を出してお入りください”って書いてあった。なので怖くて入れなかった」という投稿が寄せられた。これを聞いた有吉は「よく言うよね、気合の気を『氣』にすると、こっちにするとヤバイ