イースタン・リーグは28日、今季の全日程を終了した。巨人が優勝し、2位以下は西武、ロッテ、日本ハム、楽天、DeNA、オイシックス、ヤクルトの順となった。個人タイトルは次の通り。▽首位打者有薗直輝（日本ハム）打率・306▽最多本塁打有薗（日本ハム）18▽最多打点知念大成（オイシックス）66▽最多盗塁辰見鴻之介（楽天）31▽最高出塁率有薗（日本ハム）・390▽最優秀防御率能登嵩都