枕は毎日使うものだからこそ、自分にフィットしたものを選びたいものです。でも、何を選ぶか迷ってしまう……というあなた。今回は、"あらゆる寝方にフィットする！"と話題の枕「睡速1.0」をご紹介します。どんな寝姿勢にもフィットする秘密は"X型"デザイン