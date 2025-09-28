ウエスタン・リーグは28日、今季の全日程を終了した。中日が14年ぶり17度目の優勝を果たし、2位以下はソフトバンク、阪神、オリックス、広島、くふうハヤテの順となった。個人タイトルは次の通り。▽首位打者尾田剛樹（中日）打率・308▽最多本塁打笹川吉康（ソフトバンク）12▽最多打点笹川吉康64▽最多盗塁福島圭音（阪神）33▽最高出塁率尾田剛樹・392▽最優秀防御率板東湧梧（ソフト