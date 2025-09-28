3人組ロックバンド・SHISHAMOが27日、『Zepp Haneda』でワンマンライブを開催。ファンの前で、2026年6月に地元・川崎で予定するスタジアムライブをもって、活動を終了することを発表しました。この発表についてメンバーは「2024年の初夏、松岡から“これからの自分とSHISHAMO”についての話があり、それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました。その中で、“SHISHAMO の完結に向かって歩いていこう”という想い