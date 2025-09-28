¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤­¡Ê48¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Î»°±º¹ÄÀ®µ³¼ê¡Ê35¡á¼¯¸Í¡Ë¤¬¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤Çµ³¾è¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡Ê²´8¡¢¼¯¸Í¡Ë¤Ç½éJRA¡¦G1À©ÇÆ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤Û¤·¤Î¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢É×¤Î¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ´¶¼Õ¤·¡Ö¤½¤·¤ÆÂô»³¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹Ä