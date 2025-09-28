中国国家統計局が27日に発表したデータによると、1-8月の中国の一定規模以上工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の利益は、1-7月の前年同期比1．7％減から0．9％増へと転じ、今年5月からの企業累計利益の減少傾向を反転させた。月別に見ると、8月の一定規模以上工業企業の利益は前年同期比で2桁の増加となり、7月の同1．5％減から同20．4％増へと大きく伸びた。（提供/人民網日本語版・編集/JZ）