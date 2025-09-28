9月29日から放送がスタートするNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。第1話では、司之介（岡部たかし）がトキ（福地美晴）のために一大決心をする。 参考：朝ドラでなぜ今“明治”を描くのか『ばけばけ』を“なんでもない物語”にした意図をCPに聞く 本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本