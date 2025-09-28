［J１第32節］川崎 ４−４ 柏／９月28日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu柏レイソルは９月28日、J１第32節で川崎フロンターレと敵地で対戦。壮絶な点の取り合いとなった試合は、４−４の引き分けに終わった。この結果、柏は４試合連続のドローとなり、優勝争いに向けて勝点を伸ばしきれない状況が続いている。試合後の会見で、柏を率いるリカルド・ロドリゲス監督は、この「勝点１」が持つ意味について、２つの側面か