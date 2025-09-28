大相撲秋場所（２８日・両国国技館）――大の里が横綱昇進後初の優勝。本割で豊昇龍に屈して２敗で並ばれたが、１６年ぶりとなった横綱同士の優勝決定戦を制した。豊昇龍は先輩横綱の意地を見せたが、賜杯には届かず。大の里との本割は、立ち合いで変化した前日とは一転して闘志あふれる相撲で快勝したが、優勝決定戦は惜敗。深々と礼をして花道を引き揚げた。支度部屋に戻った横綱は風呂場で大声を上げて悔しがり、汗を流し