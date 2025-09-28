『ウマ娘 シンデレラグレイ』キービジュアル （C）住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会 （C）Cygames, Inc.オリコン

アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」キービジュアルなど公開

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • アニメ「ウマ娘シンデレラグレイ」の第2クールの情報が公開された
  • PVでは、海外のウマ娘たちや挑むオグリキャップたちが描かれている
  • 監督は伊藤祐穀氏、シリーズ構成は金田一士氏が担当する
