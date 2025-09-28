ニューストップ > 芸能ニュース > アニメニュース > アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」キービジュアルなど公開 Cygames テレビ メディア シンデレラ 週刊ヤングジャンプ パン TBS オグリキャップ トレンド オリコン アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」キービジュアルなど公開 2025年9月28日 22時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 アニメ「ウマ娘シンデレラグレイ」の第2クールの情報が公開された PVでは、海外のウマ娘たちや挑むオグリキャップたちが描かれている 監督は伊藤祐穀氏、シリーズ構成は金田一士氏が担当する 記事を読む おすすめ記事 「Victrix FAV gaming」、悲願の初勝利 「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division S 第3節」結果速報 2025年9月22日 15時42分 和田アキ子『龍が如く 極3』出演決定 サブストーリーのキャラでゲーム内に登場 2025年9月28日 15時54分 【TGS2025】水冷クーラーにフィギュア設置用ステージまで搭載、MSIはオリキャラ推し 2025年9月27日 21時11分 J3栃木シティFW田中パウロ淳一、「ファミチキあげあげ祭」応援隊長に就任！“ファミチキすね当て”をつけて豪快ゴール 2025年9月23日 17時0分 「スイカゲーム エクササイズ版」で、“ぶどう収穫イベント”を開催！上位者には「高級ぶどう」をプレゼント 2025年9月23日 10時0分