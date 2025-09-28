[9.28 練習試合 U-17日本代表候補 7-2 大阪体育大 J-GREEN堺]U-17日本代表候補のDF竹野楓太(神村学園高)は後半12分、右サイドでボールを奪うと、FW浅田大翔(横浜FM)とのパス交換でハイサイドへ。そして、柔らかいクロスを通し、FW小林志紋(広島ユース)のゴールをアシストした。8月末から行われたフランス遠征で「クロスの位置が低いところばかりになっていたので」意識して高い位置へ。アシスト後も攻守両面で精力的に前へ出て