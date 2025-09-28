ジュビロ磐田は28日、アカデミーコーチによる「クラブ内に保管されていた備品等を不正に持ち出し、外部へ売却していた事実」を確認したと報告した。当該アカデミーコーチは9月25日付で契約解除した。クラブによると被害額は総額約280万円相当。全額の弁済を受ける予定だとし、Jリーグへ事案を報告したことも伝えている。磐田は「クラブ運営においては、コンプライアンス遵守および適正な業務運営を最も重要と考えております