【J1第32節】(U等々力)川崎F 4-4(前半2-2)柏<得点者>[川]ラザル・ロマニッチ2(7分、79分)、伊藤達哉(45分+5)、脇坂泰斗(51分)[柏]垣田裕暉(15分)、ジエゴ(39分)、中川敦瑛(66分)、三丸拡(90分)<警告>[川]脇坂泰斗(34分)、山口瑠伊(49分)、山本悠樹(57分)[柏]杉岡大暉(6分)、三丸拡(88分)主審:長峯滉希├極上の上位対決は大激闘4-4ドロー!! 川崎Fロマニッチ圧巻2発、柏は追いつくもV遠のく足踏み└右WBサプライズ起用的