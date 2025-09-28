[9.28 J1第32節 川崎F 4-4 柏 U等々力]J1リーグは28日、第32節を各地で行い、川崎フロンターレと柏レイソルは4-4で引き分けた。一度も2点差がつくことのない極上のシーソーゲームは両者決着がつかずにドロー。シーズン中盤まで優勝争いを繰り広げていた柏は4試合連続ドローで首位との勝ち点差が7に広がり、優勝争いからは離脱した。互いに優勝の可能性をつなぐためには勝たなければならない一戦。川崎Fは前節・湘南戦(◯2-1)か