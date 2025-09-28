【J1第32節】(ヨドコウ)C大阪 1-2(前半0-1)京都<得点者>[C]ディオン・クールズ(57分)[京]松田天馬(44分)、長沢駿(87分)<警告>[C]井上黎生人(70分)、中島元彦(90分+6)[京]宮本優太(45分+5)、ジョアン・ペドロ(55分)主審:椎野大地└両チームとも前半にアクシデント…京都が長沢駿のヘディング弾でC大阪に勝利! 4戦ぶり白星で首位追走