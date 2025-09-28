[9.28 J1第32節 C大阪 1-2 京都 ヨドコウ]J1第32節が28日に行われ、3位京都サンガF.C.は敵地で10位セレッソ大阪に2-1で競り勝った。優勝争いに食らいつく4試合ぶりの白星。首位鹿島アントラーズとのポイント差は「5」のままとなっている。両チームとも早い時間帯でアクシデントに見舞われた。前半19分、C大阪のMFルーカス・フェルナンデスがDF須貝英大との接触で右膝を押さえて転倒。スタッフとともに歩いてピッチを退いた。