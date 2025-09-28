【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの向井康二と、タイの実力派俳優マーチ=チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』。 このたび9月28日にタイにて開催された最終話直前イベント『The Lasting Love EP』で、Blu-ray＆DVD BOXの発売情報が発表された。 ■オフィシャルグッズ予約開始とともに、Blu-ray/DVD BOXの予約も