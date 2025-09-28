お笑いタレント・有吉弘行（51）が28日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、今年の夏について振り返る場面があった。「だいぶ涼しくなってきたと思えば、涼しくなりましたかね。まだちょっと暑いといえば、暑いですけども」と切り出した有吉。「もうさ、10月で。あっという間に年末だなって思うけど。だけど7・8月が強烈に暑すぎてさ、長かったじゃん」と振り返る。