Dannie Mayが、10月8日に配信シングル「ラストパレード」をリリースすることを発表した。「ラストパレード」は、荒廃してしまった街を舞台にした近未来のストーリーを、今の時代にトレースしたDannie May特有の詩世界を持つ楽曲。歌詞もさることながら、特筆すべきはそのボーカルアプローチ。メインボーカル、そしてコーラスのハーモニーをいつになく前面に押し出したそのサウンドアプローチは、単なる歌のレイヤーではなく、印象