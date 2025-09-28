◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節川崎４―４柏（２８日・Ｕ等々力）柏はアウェーで川崎に４―４で引き分けた。同点に追いついても何度も離される。何度心が折れてもおかしくない状況で、驚異的な粘りを発揮した。試合を通して３回のリードを奪われながら、全てで追いついた。劇的な展開で勝ち点１を得たが、リカルド・ロドリゲス監督は「前半最後のプレーでの２失点目は我々がプレゼントしてしまった、痛い、許してはいけな