◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）ヤクルトは本拠・神宮での最終戦で巨人と引き分けた。試合後はこの日、今季限りでの退任が発表された高津臣吾監督があいさつに立った。５６歳の高津監督は就任６年目の今季、村上ら主力に故障者が相次ぐ不運も重なり、優勝争いから早々に離脱。５４勝７７敗７引き分けの最下位に低迷し、３年連続のＢクラスも決まっている。「いまここで１年を振り返