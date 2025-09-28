「ヤクルト４−４巨人」（２８日、神宮球場）巨人は２度追いつく粘りを見せ、十二回引き分け。だが、２位のＤｅＮＡが先に勝ち、３位が確定した。ＣＳファーストＳは敵地でＤｅＮＡと戦う。試合後、阿部監督は３位確定に「切り替えてＣＳに向けて。まだペナントレース２試合あるし、きっちりやることはやって、勝ってＣＳにつなげたい」とうなずいた。２度追いつく粘りを見せたが、「最近、お決まりのように初回に点数を取