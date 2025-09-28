isutaでは今週も、SUGARさんが贈る週間占いを配信。2025年下半期の占いも公開しているので、ぜひ併せてチェックしてくださいね♡今週の星座占いを全文読みたい方はこちらをタップ今週のおひつじ座の運勢illustration by ニシイズミユカ抵抗としての命名今週のおひつじ座は、我が身に流れくる時間に自分なりの言葉を与えていこうとするような星回り。『眉に白きものを交へて夜を秋といふ』（大野林火）という句のごとし。ここ