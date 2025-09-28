All About ニュース編集部では、2025年9月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「秋に行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。その中から、「秋に行きたい三重県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキング結果を見る】2位：長島温泉／58票長島温泉は、人気観光スポットが集積する「ナガシマリゾート」内にある温泉です。肌の角質をとる美肌効果がある「美肌の湯」とされていて