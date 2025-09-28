昨年12月17日に胃がんを宣告され、8月29日に肝臓への転移が見つかり再発したことを明かしていた元お笑いコンビ「トラッシュスター」の伊藤政臣（35）が28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。治療の副作用による症状をつづった。12日に一時退院し、35歳の誕生日だった25日に再入院した伊藤は「どんどん痩せていく。でも負けない」とファイティングポーズをした写真を投稿。だが、「息苦しさと吐き気がたまらなく辛