広島は２８日のＤｅＮＡ戦（マツダ）に２―１０で大敗し、今季の５位以下が確定した。新井貴浩監督（４８）は来季に向けて若手を積極的に起用しているが、試合結果にはなかなか反映されていないのが実情。この日は同点の８回から５番手で登板した２年目・常広羽也斗投手（２４）が８安打８失点の大炎上でＫＯ…。借金は今季最多の「１８」、９月を６勝１６敗で終えて残りは２試合。気づけば最下位・ヤクルトが２・５ゲーム差に