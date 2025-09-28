総合格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５１」（２８日、愛知・ＩＧアリーナ）で、ＲＩＺＩＮライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ（３６＝ブラジル）が堀江圭功（３０）を開始１００秒で一本勝ちし、防衛に成功した。絶対王者がその力を示した。開始からスタンドの攻防を経て、約４０秒でタックルを仕掛けて尻もちをつかせる。これに堀江が立ち上がって逃げようとしたところですかさず背中についた。立ち上がってコーナーに頭を