大相撲秋場所千秋楽（２８日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が横綱豊昇龍（立浪）との決定戦を制し、２場所ぶり５度目の優勝。師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）が、横綱として初Ｖを遂げたまな弟子をたたえた。千秋楽で大の里は１敗で単独首位、豊昇龍が２敗で迎えた。本割で豊昇龍に一方的に押し出されて完敗を喫したが、続く決定戦で大の里が寄り倒して快勝した。二所ノ関親方は、部屋の千秋楽パ