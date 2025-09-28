◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）巨人はヤクルトと引き分けた。３度リードされながら追いつく執念をみせ延長戦に持ち込んだが勝ち越せなかった。試合中に２位・ＤｅＮＡが勝利したため３位が確定。１０月１１日からのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージは、２位ＤｅＮＡの本拠・横浜スタジアムに乗り込んで戦う。試合後の阿部監督の一問一答は以下の通り。―３位確定した「