タレント・ほしのあき（４８）が２８日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫の三浦皇成騎手（３５）＝美浦・鹿戸雄一厩舎＝が同日に行われた第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（中山競馬場・芝１２００メートル）でＧ１初勝利を挙げことを受け、陣営への祝福と感謝の気持ちを記した。「応援ありがとうございました。そして沢山のお祝いコメントありがとうございます」と号泣の絵文字をつけて投稿。「皇成くんにみなさ