ヤクルト・高津臣吾監督（56）が28日、今季本拠最終戦となった巨人戦後、セレモニーでスピーチ。今季限りでの退任を自らの口でファンに報告し、感謝の思いを伝えた。球団が同日に退任を発表。今季全日程終了までは指揮を執る。「非常に厳しいシーズンになり、ファンの皆さんには本当に苦しい思いをさせ、悲しい思いをさせ、本当に責任を感じております。ただ、ここにいる選手、コーチ、そして現場でずっと一緒に戦ってくれた