ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ロシア軍、ウクライナの首都などに大規模攻撃 4人が死亡、70人以上負… ロシア ウクライナ 海外・国際ニュース 読売新聞オンライン ロシア軍、ウクライナの首都などに大規模攻撃 4人が死亡、70人以上負傷 2025年9月28日 22時17分 リンクをコピーする ウクライナ軍によると、ロシア軍は２７日夜から２８日朝にかけて、約６００機の無人機や４０発超の巡航ミサイルなどで、ウクライナの首都キーウなど各地に大規模な攻撃を行った。同国のイーホル・クリメンコ内相は、攻撃が１２時間以上続き、少なくとも４人が死亡し、７０人以上が負傷したとＳＮＳで明らかにした。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、この攻撃でパン製造施設やタイヤ工場、民家や集合住宅が損傷したと説明