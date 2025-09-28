「ヤクルト４−４巨人」（２８日、神宮球場）巨人は２度追いつく粘りを見せ、十二回引き分け。だが、２位のＤｅＮＡが先に勝ち、３位が確定した。ＣＳファーストＳは敵地でＤｅＮＡと戦う。ＣＳ本拠地開催へ、残り３試合で１つも負けられない状況で、先発・横川が初回無死一、三塁から山田に右犠飛を打たれて先制を許すと、なお１死二塁から村上にも右前適時打を浴びて２点目を奪われた。打線は先発・高橋に三回まで完全に