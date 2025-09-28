明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆孤独を感じやすくなっています。周りに取り残されたような、寂しい気持ちになってしまうかも。今日は無理して会話をする必要はありません。B型の運勢……★★★★☆周囲のバックアップを得やすくなる暗示。低姿勢で応援をお願いしてみるとよいでしょう。感情をストレートに出しすぎるのは考えもの。O型の