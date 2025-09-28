東京・池袋のガールズバーに勤務する22歳の女が、店舗のトイレで赤ちゃんを出産しその場で殺害したとして逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、アルバイトの三枝珠莉亜容疑者です。警視庁によりますと、三枝容疑者は今月22日、アルバイト先の豊島区西池袋のガールズバーのトイレで、女の赤ちゃんを出産し、その場で首を絞めて殺害した疑いがもたれています。三枝容疑者は22日の深夜、バケツのようなものに赤ちゃんを入れて