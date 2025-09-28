■被害者は私だけじゃなかった!?私は理恵さんと距離を置いた。許せないけど、普通に言っても彼女はのらりくらりとなかったことにしてしまう。どうすればいいかと考えている時だった。園の送りの帰り道で、子どもと同じクラスのママ、山下さんが声をかけてきた。私は思わず息を飲んだ。「……ない。2回ほどお茶したけど、その両方とも私が支払った。『今度返すから』ってその場では言うんだけど、結局返ってこなかった」そう答える