◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１０ＤｅＮＡ（２８日・マツダスタジアム）広島は、ＤｅＮＡに惨敗した。３連敗で２０１０年以来１５年ぶりとなる借金１８まで膨らんだ。２―２同点の８回に５番手で登板した２年目のドラ１・常広が、大炎上した。１イニングを投げきることができずに８失点。昨年は月間２０敗（５勝）を喫した“魔の９月”は、今年も６勝１６敗と大きく負け越した。５位以下が確定し、最下位・ヤクルトにも２・５