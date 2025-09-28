※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ、離婚問題に発展します。しかし本当の相手は藤枝で、やがて芹は職場での視線に耐えられず欠勤を繰り返すようになりました。藤枝に脅されて芹のロッカーに仕返しの張り紙をした漆谷は、芹の言いなりとなり、転職した草太に頻繁に連絡をとるようになります。「芹さんがネクタイを使っている