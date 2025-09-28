今秋ドラフトの目玉の創価大・立石正広内野手が杏林大との2回戦で今季初本塁打を放った。1―3で迎えた9回2死一塁で打席が回ると、初球のスライダーを強振。打球は左翼スタンド後方の防球ネットに直撃する特大同点2ラン。「正直ナイターだったので（ボールが）見えずらかった。でも長打がほしい場面だったので早いカウントから体の中に入れて、差し込まれたらおしまいと思っていた。前でさばけた」と打席を振り返った。8月1日