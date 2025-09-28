令和ロマンのくるまが、バングラディシュの首都ダッカで美人妻に遭遇し、興奮する一幕があった。【映像】「岡田結実ちゃんみたい。すごい綺麗」くるまが衝撃を受けた美女9月28日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃2が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外と