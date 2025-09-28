8回、巨人・中山（手前）に同点打を許したヤクルト・清水＝神宮巨人は終盤に攻めきれず引き分けた。八回に中山が2打席連続の適時打を放って追い付いたが、九回と延長十回の好機を生かせなかった。ヤクルトは四回に中村悠の1号2ランで勝ち越したが、継投で逃げ切れなかった。