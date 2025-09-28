モデルで女優の谷まりあ（30）が28日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの人気女優から誕生日を祝福されるショットを投稿した。谷は「嬉しい時間」と書き出して「何回もお祝いしてくれてありがとうゆうちゃん」と、女優・新木優子から誕生日を祝われるショットを投稿した。新木とは「中学生のまりちゃんが30歳になるなんて言ってもらえてと私もびっくりです」とし「これからも楽しく歳を取ろうねんとお話ししました」と会