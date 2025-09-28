『世界の果てに、くるま置いてきた』に、本作の過去シリーズに出演していた東出昌大が登場。激変したビジュアルに、視聴者から驚きの声が寄せられた。【映像】「変わりすぎ」激変っぷりが話題の東出昌大の姿9月28日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃2が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海