■『RIZIN.51』（28日／名古屋・IGアリーナ）フェザー級タイトルマッチで初防衛に成功した王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフが、ライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザのベルト挑戦への意欲を見せた。【インタビュー動画】シェイドゥラエフ、ライト級との2階級同時制覇に意欲防衛戦なら「1日で3人と戦う準備ができている」5月にクレベル・コイケを倒してベルトを獲得したシェイドゥラエフ。ビクター・コレスニックを迎え