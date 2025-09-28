◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト4-4巨人(28日、神宮球場)ヤクルトは今季限りでの退任が発表された高津臣吾監督の本拠地最終戦、巨人と延長12回を引き分けました。大事な試合の先発を任されたのは高橋奎二投手。3回まで1本のヒットも許さない完璧な投球を披露し、巨人を無得点に抑えます。勝ちで神宮最終戦を締めくくりたい打線は初回、山田哲人選手の犠牲フライと村上宗隆選手のタイムリーで幸先良く2点を先制し、流れを作ります。