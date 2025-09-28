◇セ・リーグ巨人4―4ヤクルト（2025年9月28日神宮）巨人の大勢投手（26）が28日のヤクルト戦（神宮）で今季61度目のリリーフ登板。1回1安打無失点で45ホールド目（8勝4敗1セーブ）をマークし、シーズン最多ホールドの球団新記録を樹立するとともに53ホールドポイント（HP）としてセ・リーグ最優秀中継ぎのタイトルを確定させた。中山の2打席連続適時打で追いつき、4―4とした直後の8回に5番手として登板した。最初に